В Апеляційному суді Мілана відбулося засідання у справі Віталія Марківа [ Редактировать ]
В Апеляційному суді Мілана відбулося вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. Захист вимагає скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати українця. Суд вислухав обидві сторони, а Марків - виступив із завершальним словом. Після цього судді взяли перерву до пів на восьму.
Присяжні мають оголосити рішення: долучати до матеріалів справи нові виправдувальні докази чи провести додаткове розслідування. У такому разі апеляційний процес затягнеться. Наразі ж рішення суду немає. Нагадаю, торік улітку нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі.
Його звинуватили в причетності до вбивства на Донбасі італійського репортера та російського перекладача. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив - сподівається на позитивний для української сторони вирок.
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:
Це, сподіваємось, останнє засідання суду щодо Віталія Марківа. Ми сподіваємось, що це рішення буде.. виправдальний вирок буде. Сподіваємось, що Віталій сьогодні зможе полетіти додому, що ми будемо разом і цей більш ніж трирічний термін ув'язнення закінчиться. Але як би то не було Україна свого солдата не лишить.
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