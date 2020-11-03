В Апеляційному суді Мілана відбулося вирішальне засідання у справі Віталія Марківа. Захист вимагає скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати українця. Суд вислухав обидві сторони, а Марків - виступив із завершальним словом. Після цього судді взяли перерву до пів на восьму.

Присяжні мають оголосити рішення: долучати до матеріалів справи нові виправдувальні докази чи провести додаткове розслідування. У такому разі апеляційний процес затягнеться. Наразі ж рішення суду немає. Нагадаю, торік улітку нацгвардійця Віталія Марківа засудили до 24 років позбавлення волі.

Його звинуватили в причетності до вбивства на Донбасі італійського репортера та російського перекладача. Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив - сподівається на позитивний для української сторони вирок.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України: