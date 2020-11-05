Як вибори у США вплинуть на взаємини з Україною [ Редактировать ]
"Справжні американські гірки". Саме так міністр закордонних справ України описав президентські вибори в Сполучених Штатах.
Дмитро Кулеба каже: незалежно від результатів голосування, відносини між Америкою і Україною не зміняться. Бо хоч хто виграє - між Києвом і Вашингтоном будуть хороші взаємини.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Тому що підтримка України у США, вона базується не на персоналіях, а на системній підтримці, яку ми відчуваємо і маємо, як в демократичній партії, так і в республіканській партії. Ніхто і ніщо не зможе зупинити розвиток наших відносин і підтримку Сполученими штатами територіальної цілісності України та нашої боротьби з російською агресією.
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