"Справжні американські гірки". Саме так міністр закордонних справ України описав президентські вибори в Сполучених Штатах.

Дмитро Кулеба каже: незалежно від результатів голосування, відносини між Америкою і Україною не зміняться. Бо хоч хто виграє - між Києвом і Вашингтоном будуть хороші взаємини.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: