Приоритетные проекты до 2030 года: в Кабмине дали список [ Редактировать ]
В пятницу, 6 ноября, Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации векторов экономического развития Украины.
Среди представленных направлений - это поддержка финансового сектора, цифровая экономика, недра, образование.
Шмыгаль представил часть этих векторов. В частности:
- уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
- развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа)
- уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
- значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
- развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
- благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
- усиление торговой дипломатии, продвижение украинскии брендов;
- качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.
По словам Шмыгаля, это стартовые позиции стратегии.
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