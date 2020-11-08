ОП-ЗЖ требует честного пересчета голосов на Ровенщине [ Редактировать ]
Заявление Ровенской областной организации
На выборах в Ровенский областной совет граждане поддержали программу ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ и кандидатов от партии. Они отдали свой голос в защиту социальной справедливости, развитие региона, улучшение условий жизни людей. Параллельный подсчет голосов показал, что по итогам голосования в Ровенском областном совете будет фракция, отстаивающая права и интересы жителей Ровенщины. Но теперь фальсификаторы, вступив в сговор с членами участковой комисси, пытаются извратить волеизъявление избирателей. Они хотят не допустить нашу партию в областной совет и без всякого контроля по своему усмотрению распоряжаться землей и собственностью всех жителей области.
В процессе голосования и подсчета результатов наши наблюдатели, независимые журналисты зафиксировали массовые факты нарушений и кражу голосов со стороны наших оппонентов. Нами все эти нарушения тщательно задокументированы, чтобы аргументировано представить нашу позицию в суде. Под надуманным предлогом нам было отказано в рассмотрении нашего заявления.
Ровенская областная партийная организация ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ требует прекратить судебный произвол и остановить попытки извратить волеизъявление ровенчан.
Мы будем продолжать отстаивать в судах право граждан на честные выборы. Мы будем защищать каждый голос, отданный за наших кандидатов. Справедливость должна быть восстановлена. И голоса пересчитаны. Нельзя допустить, чтобы судебная система покрывала не честных на руку махинаторов. Боремся вместе! Вместе победим!
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