У Франції стартувала єдина навколосвітня регата. Тисячі кілометрів, із тропіків - за полярне коло. Цей маршрут до снаги далеко не всім яхтсменам, але абсолютно кожен перед стартом сповнений рішучості здолати будь-яку негоду. Про надскладні перегони - дивіться далі.

Це найскладніша регата у світі. Лише яхта і відкритий океан. Команди стартують у французькому містечку Ле Сабль д'Олонн у навколосвітню подорож. Мають намір пропливти уздовж Африки, навколо Антарктиди і повз мис Горн повернутися до Франції. Увесь шлях - понад 40 тисяч кілометрів

Жермі Бею, шкіпер:

Я пливу уже вчетверте, але відчуття таке, як уперше. Це нелегко, зовсім нелегко!

"Вандея Глоб "- гонка яхтсменів-одинаків, які за умовами змагань не мають права заходити в порти і отримувати допомогу ззовні, - тільки від суперників. Учасників цьогоріч 33, серед них 6 жінок. Зазвичай моряків проводжають тисячі відвідувачів на березі, а місцеві газети рясніють заголовками на кшталт "відкриті моря" або "дорога мрії". В умовах пандемії у порту - жодних масових зібрань, але шкіпери сповнені романтики й авантюризму.

Піп Харе, шкіпер:

Я навіть не уявляю, що на мене чекає! Але передчуття неймовірні! Я готовий іти вперед і перевірити, чи насправді це все так захоплююче, як я очікую. Думаю, усе складеться навіть краще.

Попри атмосферу пригод, через суворі правила, в історії регати не обійшлося і без трагедій. Двоє моряків загинули, ще кілька мало не стали жертвами стихії у відкритому океані. Водночас брати участь у "Вандея Глоб" - надзвичайно престижно. Допускають буквально обраних: кандидати повинні мати відмінне здоров"я і неабиякий досвід вітрильних перегонів.

Боріс Ерман, шкіпер:

Стартувати попри пандемію - велике полегшення і щастя для мене. Я готовий!

Послаблень у регаті не буде нікому. Траплялося, що учасників знімали зі змагань уже за кілька годин чи днів після старту. Екстремальна мандрівка триває понад два місяці. А рекорд у 2013 встановив француз Франсуа Габар, він подолав маршрут за 78 днів, 2 години і 16 хвилин.