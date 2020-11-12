Карантин вихідного дня імітує боротьбу з поширенням вірусу - мер Мукачева [ Редактировать ]
Висловився проти карантину вихідного дня і мер Мукачева Андрій Балога. На своїй сторінці у фейсбуці він, зокрема, написав, що такого роду локдаун лише імітує боротьбу з поширенням вірусу і що ефекту від нього буде мало, а от шкоди сфері обслуговування - багато.
Також, Балога висловив думку, що нинішня ситуація є наслідком того, що - цитую: "цільові кошти витрачалися на непрофільні потреби". Крім Садового і Балоги, проти нововведення виступили мери Черкас, Рівного і Слов'янська.
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