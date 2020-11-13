У п'ятницю, 13 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" заступниця міністра охорони здоров`я України Ірина Микичак розповіла, як саме локдаун суботи і неділі має знизити приріст захворюваності.

"Ми переконані в тому, що не тільки у МОЗу, але й ні у кого в світі немає статистики відповідної. Є тільки прогнози, бо кожна країна йде своїм шляхом. Для того, щоб ми чітко зрозуміли, який ми отримаємо результат, нам треба це спробувати. Є приклад Ізраїлю. Центр громадського здоров'я, наші колеги, епідеміологи прораховують приблизно. Ми очікуємо рівень зниження захворюванності у 20%...", - сказала Микичак.

Крім того, заступниця міністра розповіла, скільки триватиме такий карантин.

"Тому ми і запропонували варіант такого м'якого локдауну вихідного дня, тому що економісти, фінансисти прорахували, що Україна не в стані сьогодні витримати жорсткий локдаун. Сподіваємось на розуміння нашого суспільства. Ми маємо прогнози ВОЗ, зокрема і для України про зростання захворюванності, темпи приросту. Зараз пропонуємо до кінця листопада, а аналізуючи наступні два тижні, яка буде тенденція захворюванності, будемо приймати рішення", - додала Ірина Микичак.