Без опалення, але з платіжками за спожите тепло

Без опалення, але з платіжками за спожите тепло. У Черкасах замерзають мешканці багатоквартирного будинку. А все через те, що тамтешні тепломережі не мають господаря.

Ще навесні на трасі виявили прорив, та от полагодити пошкоджену ділянку нікому. Міська влада, як і теплопостачальник, відхрещуються від дірявих труб.

Это для кошек, стелю полотенце, что б кошкам на батарее не холодно было сидеть. Холодно.

Навіть зайшовши в квартиру, Ніна Вікторівна не поспішає роздягатися. Каже, батареї, де сплять її улюбленці - кішки, холодні, як лід. І ця ситуація в їхньому будинку триває вже кілька років. Хоча за платіжками цього не скажеш,- жаліється пенсіонерка.

Ніна Шаповалова, мешканка будинку:

В феврале принесли за опалення в феврале месяце. И меня чуть инфаркт не хватил - 2750, а так по две тысячи опалення, а у нас холодно.

Тепло в будинок справді подають, але до осель мешканців воно не доходить. Усе через прорив труби, яка підведена до багатоповерхівки,- каже голова ОСББ. Мережу раніше лагодили працівники комунальної служби, але ту розформували. І до кого тепер звертатися - люди не знають. Труба тепер господаря не має.

Оця ділянка і оця на балансах ніде не стоїть. Вам ще не видно. Получається, що між вашим і тим домом теж ділянка - вона теж безгосподарська.

На сполох жителі багатоповерхівки б'ють ще з літа: зверталися в мерію з проханням взяти мережу на баланс. Та марно.

Лариса Мадова, голова ОСББ:

Це дуже великі кошти, і це зовнішні мережі - це не внутрішньобудинкова мережа. Чому ми маємо це робити …відповідь ми якось не отримали якусь адекватну відповідь. Тобто, ці мережі - нічиї, і хтось повинен за це відповідати.

Відмовляється від аварійної труби і приватний теплопостачальник - Черкаська ТЕЦ. Мовляв, їхня - тільки центральна магістраль.

Віктор Олексенко, керівник теплопостачального підприємства:

Не заробляємо кошти - це звичайно є проблема, ну але саме погане те, що люди мерзнуть. Тому ми, наше підприємство усуває пориви на безгосподарчих мережах, але в першу чергу ті, які примикають до наших мереж …в цьому випадку наша мережа закінчується в іншому кварталі.

Міські чиновники врешті пропонують запасний варіант: віддати мережу на баланс Теплокомуненерго. Але процес не такий швидкий, як хотілося б мешканцям будинку. До того ж, першочергово комунальники зараз ремонтують мережі, які вже є на балансі.

Андрій Наумчук, директор департаменту ЖКГ Черкаського міськвиконкому:

Шість тисяч один метр приблизна вартість, в Черкасах 60-70 кілометрів от таких мереж. Виділяємо 360-420 мільйонів і можна взагалі за один рік це зробити, але таких грошей нема.

А доки люди чекають на ремонт мережі, а отже - тепла в домівках, ТЕЦ обіцяє оплати за послуги не виставляти.