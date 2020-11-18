На Донбасі за добу зафіксували один ворожий обстріл [ Редактировать ]
Один ворожий обстріл зафіксували на Донбасі минулої доби. Неподалік Новотроїцького російські окупанти атакували з протитанкового гранатомета. Стріляли неприцільно, тому вогню у відповідь українські військові не відкривали. З передової - репортаж Ігоря Левенка.
Передова в районі невеличкого селища Шуми. Два роки тому, у серпні 2018 українські війська з боями взяли цю територію під контроль. Фактично, це вже околиця тимчасово окупованої Горлівки.
У вересні цього року саме ці позиції викликали так багато розмов та скандалів. Окупантам здалося, буцімто наші військові облаштували нові шанці всупереч умовам всеосяжного перемир'я. Російські маріонетки грозилися розгромити ці укріплення й зірвати перемир'я. І тристороння контактна група задумала проінспектувати ці окопи за участю бойовиків.
Хотіли інспектувати, але дуже добре, що ця затія у них не вийшла, ніхто б цього не дозволив, тому що ми не тільки військові, а ще й громадяни України. Армія цього б не стерпіла.
В окопах нас супроводжує Микола. Боєць має псевдо "депутат", бо він і справді депутат Херсонської обласної ради.
Микола каже, на початку війни волонтерив. Часто бував на фронті. А в 2017 сам підписав контракт із морською піхотою.
Микола, морський піхотинець:
В один прекрасний день я просто зрозумів, якщо я сховаюся за мандатом і буду просто їздити волонтеркою займатися, то це я не чоловік.
Яке тут перемир'я "депутат"з окопів хоче повідати депутатам столичним. Каже із задоволенням влаштував би екскурсію колегам. Бажано, коли стемніє.
Микола, морський піхотинець:
Тільки наступає вечір, це сім-вісім годин вечора й починається стрілянина. Постійно ведуться провокації. Тому що ворог дуже сильно боїться що ми будемо наступати, вони бояться що ми можемо кудись копатись, кудись лізти. Насправді ми дійсно тільки чекаємо команди і волі від нашого політичного керівництва країни йти вперед.
Тож найманцям в окопах не сидиться. Всупереч усім угодам вони регулярно проводять розвідку. Як з повітря, так і групами підкрадаються до наших позицій.
Олексій, морський піхотинець:
Підходять, підлазять, підповзають. Кожен раз ми їм так би мовити натякаємо, що ходити сюди не треба. А вони знову і знову намагаються повторити подвиг своїх попередників. Мабуть хочуть відправитися додому в пакетиках. Ну і також літають безпілотними.
Сергій, морський піхотинець:
Подлетел над нами, повисел. Я начал по нему из автомата стрелять, но безуспешно. Он это заметил, начал туда дальше по линии продвигаться, но я уже взял кулемет и его снял.
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