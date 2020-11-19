В Україні побільшає багатіїв. Формально. Усе - через пропозицію Мінфіну. Там хочуть знизити поріг вартості легкових авто, які підпадають під податок на розкіш.

На скільки? І чи сплачують подібні податки у Європі?

Не встигли підвищити мінімальну заробітну плату, а в Мінфіні вже не дорахувалися грошей у бюджет! Адже платників податку на розкіш із підвищенням мінімалки мало б стати менше. Тож податкове законодавство виріши підправити.

Ми не можемо міняти закон, коли вам не подобається щось в цифрах.

Винахідливі чиновники запропонували розширити перелік дорогих легкових автівок, за які треба сплачувати податок на розкіш. Поріг вартості хочуть знизити до мільйона двохсот тисяч гривень. Це близько сорока двох тисяч доларів. Тож тепер власники новеньких авто середнього класу платитимуть за "розкіш". А це - 25 тисяч гривень щорічно.

Олег Пендзин, експерт з економічних питань:

Автомобіль середнього класу жодним чином розкішшю бути не може по визначенню. Більше того, весь світ сьогодні діє по принципу - він стимулює громадян якомога швидше міняти старі автомобілі на нові з метою активізації внутрішнього попиту на продукцію, яка виробляється на тих підприємствах, які є в країнах.

В українському автопромі розкішних автомобілів немає. Всі "дорогі" - імпортні. І в їхню вартість уже входить купа податків.

Андрій Саварець, експерт з правових питань:

Цей податок - він є дискримінаційним. Людина, яка імпортувала, або купила в салоні автомобіль, або навіть Б/У-шний автомобіль купила - в ньому вже є податки, з яких розрахована його вартість. Який сенс з людини ще брати податки? Тільки через те, що цей автомобіль там коштує більше певного психологічного порогу?

Зі зниженням порогу оподаткування - в Україні "формальних" багатіїв стане більше.

Андрій Саварець, експерт з правових питань:

Тисячі доларів - це, скажімо, ціна невеличкої квартири бюджетного сегменту в житловому комплексі. Завтра можна сказати, що людина, яка володіє квартирою - так само має платити "податок на розкіш", або як ми з колегами сьогодні придумала "податок на заздрість".

Платників податку на дорогі авто в Україні із внесенням змін до Податкового кодексу значно побільшає. А от як сплачують податки на розкіш за кордоном?

Як такого податку на розкіш у Великій Британії не існує. І найближчим часом запроваджувати його не збираються. А от за машини преміум-класу доводиться віддавати чималеньку суму на благо державної скарбниці. Наразі збільшеним податком обкладаються всі автівки, дорожчі за 40 тисяч фунтів, це близько півтора мільйона гривень.

Цей суперкар вражає не лише швидкістю розгону та об'ємом двигуна, а й найбільшим податком. Понад 2 тисячі фунтів на рік - це близько 75 тисяч гривень. І справа аж ніяк не у вартості цієї моделі Lamborghini, а в обсязі викиду вуглецю. Що шкідливіше авто для довкілля - то дорожче воно обходиться.

Арджун Номад, автомобіліст:

У Великій Британії дорожній податок сплачується щорічно, і це залежить винятково від типу машини. Якщо ви купили невеличкий хетчбек, який займає небагато місця на дорозі й викидає менше вуглецю, то й платите менше, аніж якщо ви купите великий джип, що займає багато місця на дорозі й викидає більше. Але в моєму випадку я взагалі не сплачую дорожні податки, бо моя машина - електрична.

Так, взагалі не сплачувати податок теж можливо. Купуйте електромобіль, хоч який дорогий, і забудьте про щорічні внески. Інакше - розкішна автівка із найменшим обсягом викидом вуглецю додасть понад 300 фунтів до звичного податку й коштуватиме 500 фунтів на рік. Це близько 19 тисяч гривень. Щоправда, це лише перші 5 років.

Доплата за машини преміум-класу - не новина. У Франції водіям невдовзі доведеться доплачувати ще й за кожен зайвий кілограм авто. Це на додачу до найбільшого в Європі податку за викид СО2. Загалом у Європі зосереджуються на захисті довкілля, але відмовляються від так званого "податку на розкіш". Франція скасувала його 2 роки тому. А у Британії його ніколи не й запроваджували.