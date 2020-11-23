В Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев.

Все обстоятельства аварии сейчас изучают правоохранители и прокуратура, сообщает пресс-служба полиции Польши.

Автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики, однако он также умер.

В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.

Ранее сообщалось, что в Польше при задержании умер украинец.