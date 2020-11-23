В Польше в жутком ДТП погибли украинцы (фото) [ Редактировать ]
В Польше неподалеку от села Бабск в Лодзинском воеводстве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли двое украинцев.
Все обстоятельства аварии сейчас изучают правоохранители и прокуратура, сообщает пресс-служба полиции Польши.
Автомобиль Mersedes, в котором находились двое граждан Украины, по неизвестным причинам свернул с дороги, протаранил защитный барьер и перевернулся. В результате ДТП 39-летний водитель погиб на месте. Его 38-летнего пассажира пытались спасти медики, однако он также умер.
В ведомстве отмечают, что вероятной причиной смертельной аварии могла стать мокрая и скользкая дорога и превышение безопасной скорости движения.
Ранее сообщалось, что в Польше при задержании умер украинец.
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