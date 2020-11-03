В Польше смертельное ДТП унесло жизнь украинца [ Редактировать ]
Вблизи польского города Прудник Опольского воеводства произошло жуткое ДТП погиб гражданин Украины. Об этом пишет "Укринформ".
Авария произошла в момент, когда 30-летний мужчина удирал от полиции на автомобиле.
Водитель автомобиля Fiat Seicento не остановился по требованию полиции, а также световых и звуковых сигналов полицейского автомобиля и резко ускорил движение. Вскоре он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь 30-летний украинец умер.
Отмечается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что в жутком ДТП в Польше погибли две украинки. Автомобиль въехал в многотонный грузовик, среди погибших также мужчина и женщина.
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