У польській Познані відкрилося командування армійського корпусу США, ставши єдиною подібною структурою в Європі.

5-й армійський корпус буде командувати американськими сухопутними військами, які діють на східному фланзі НАТО. Його основні завдання: координація, оперативне планування і співпраця з військами інших країн НАТО.

У самій Познані служитимуть 200 американських вояків. А контингент США у Польщі загалом має збільшитися до п'яти з половиною тисяч осіб.