У Познані відкрилося командування армійського корпусу США [ Редактировать ]
У польській Познані відкрилося командування армійського корпусу США, ставши єдиною подібною структурою в Європі.
5-й армійський корпус буде командувати американськими сухопутними військами, які діють на східному фланзі НАТО. Його основні завдання: координація, оперативне планування і співпраця з військами інших країн НАТО.
У самій Познані служитимуть 200 американських вояків. А контингент США у Польщі загалом має збільшитися до п'яти з половиною тисяч осіб.
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