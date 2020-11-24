Некорректное высказывание министра инфраструктуры Владислава Криклия в Facebook имело серьезные последствия для польско-украинских отношений. Как сообщает 112.ua, Польша отозвала ранее принятое решение предоставить дополнительно 5000 разрешений для украинских перевозчиков.

Достигнуть соглашения удалось после долгих консультаций представителей двух стран при участии Президента Владимира Зеленского. Один из участников переговорного процесса, министр Криклий, отреагировал на заключение соглашения словами: «Таки дожали поляков на дополнительные разрешения». По информации СМИ, после этого Польша приостановила выдачу разрешений.

Напомним, Криклий прежде уже был фигурантом ряда скандалов.

Запланированная на 12 ноября встреча между Криклием и премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым сорвалась после того, как в тесте на коронавирус украинского министра обнаружились признаки подделки.