На фронті за добу зафіксували чотири обстріли [ Редактировать ]
Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки, Південного, Шумів та Водяного. Загинув український військовий.
Неподалік Авдіївки у нього влучив ворожий снайпер. Бійця намагалися врятувати лікарі, але безуспішно.
31-річний воїн з Київщини В'ячеслав Мінкін боронив країну в складі 72-ої бригади Чорних запорожців. Торік його нагородили медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
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Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. По околицях Авдіївки та Новолуганського окупанти били з гранатометів. Зі стрілецької зброї вели вогонь по Шумах та Водяному
Два ворожі обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Російські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї неподалік Шумів