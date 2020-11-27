У країні триває триденна жалоба за легендою футболу

Забальзамувати тіло і виставити напоказ. Таке заповів Дієго Марадона у своїй останній волі. Як і де його поховають - вирішуватиме родина.

Напередодні під час церемонії прощання з Марадоною у Буенос-Айресі, біля президентського палацу спалахнули сутички між його шанувальниками та поліцією.

Через велику кількість людей утворився хаос, хтось намагався пройти без черги. Поліцейські застосували силу. В країні триває триденна жалоба за легендою футболу.