Дієго Марадона заповів забальзамувати своє тіло [ Редактировать ]
Забальзамувати тіло і виставити напоказ. Таке заповів Дієго Марадона у своїй останній волі. Як і де його поховають - вирішуватиме родина.
Напередодні під час церемонії прощання з Марадоною у Буенос-Айресі, біля президентського палацу спалахнули сутички між його шанувальниками та поліцією.
Через велику кількість людей утворився хаос, хтось намагався пройти без черги. Поліцейські застосували силу. В країні триває триденна жалоба за легендою футболу.
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