У центрі Києва, у будівлі Національної академії аграрних наук СБУ знайшла цілий арсенал. Схрон зі зброєю та вибухівкою виявили випадково. Слідчі проводили обшук в академії у рамках інших кримінальних проваджень.

Схованку обладнали в одному з підвальних приміщень відомства. Звідти дістали чотири РПГ, два автомати, майже 40 гранат, кілька пістолетів, два артилерійські снаряди та велику кількість набоїв.