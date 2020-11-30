Коронавірус в Україні: за добу померли 120 людей [ Редактировать ]
13 тисяч інфікованих. Така статистика МОЗу за минулу добу. 120 пацієнтів померли, трохи більше ніж чотири тисячі одужали. Найвищі показники в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у майже 723 тисяч українців.
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