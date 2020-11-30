Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у майже 723 тисяч українців

13 тисяч інфікованих. Така статистика МОЗу за минулу добу. 120 пацієнтів померли, трохи більше ніж чотири тисячі одужали. Найвищі показники в Києві, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом від початку епідемії коронавірус виявили у майже 723 тисяч українців.