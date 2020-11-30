Правки, внесённые правительством в проект госбюджета на 2021 год после первого чтения, не улучшили, а ухудшили его. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит бюджет-2021, если в нем не будут увеличены расходы на медицину и поддержку граждан. Об этом заявил Сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко в эфире ток-шоу "Мир или война" на телеканале "Интер".

"Мы критикуем этот проект бюджета не потому, что мы – оппозиция, а потому, что он действительно плох. За два последних месяца катастрофически ухудшилась эпидемическая ситуация, ухудшилась социально-экономическая ситуация, но правительство решило увеличить лишь расходы на силовые структуры. Понятно, что голосовать за такой проект мы не можем. И непонятно, кто за него вообще сможет проголосовать", - заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что ключевыми замечаниями "Оппозиционной платформы - За жизнь" к проекту госбюджета по-прежнему являются отсутствие полноценного финансирования здравоохранения и нежелание власти поддерживать собственных граждан и собственную экономику в период кризиса.

"У нас есть возможности обеспечить финансирование медицины на уровне 5% ВВП, как это прописано в законе. У нас есть возможность увеличить доходы тех, кто не имеет даже реального прожиточного минимума. Для этого нужно только перераспределить средства в бюджете, сократив расходы, которые не вызваны необходимостью спасать и поддерживать наших граждан. Бюджет-2021 должен стать бюджетом спасения людей. И мы будем требовать этого в парламенте", – резюмировал Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".