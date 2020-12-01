Також вакцинувалися члени його родини та деякі вищі чиновники

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин був щеплений експериментальною китайською вакциною проти COVID-19. Про це повідомляє видання "Телеграф" із посиланням на японські спецслужби. Також вакцинувалися члени його родини та деякі вищі чиновники. Та наскільки ефективна китайська вакцина - наразі невідомо.

Нині Китай розробляє три-чотири потенційних препарати проти коронавірусу. До слова, офіційний Пхеньян досі запевняє про відсутність випадків інфікування коронавірусом у країні.