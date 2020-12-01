Кім Чен Ин вакцинувався від коронавірусу [ Редактировать ]
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин був щеплений експериментальною китайською вакциною проти COVID-19. Про це повідомляє видання "Телеграф" із посиланням на японські спецслужби. Також вакцинувалися члени його родини та деякі вищі чиновники. Та наскільки ефективна китайська вакцина - наразі невідомо.
Нині Китай розробляє три-чотири потенційних препарати проти коронавірусу. До слова, офіційний Пхеньян досі запевняє про відсутність випадків інфікування коронавірусом у країні.
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