В понедельник, 7 декабря, синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные "Укргидрометцентра".

Так, днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, а также быстрое обледенение судов (II, оранжевый, уровень опасности).

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Также в западных областях и Приазовье прогнозируют порывы ветра 17-22 м/с (I, желтый, уровень опасности).

По данным синоптиков, ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 декабря, погода будет преимущественно солнечной и сухой, но при этом в Украине очень похолодает. Осадки могут выпасть только на юге Украины из-за влияния Черноморского циклона.

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