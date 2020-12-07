У Білому домі цю інформацію назвали вигадкою "анонімних джерел"

Трамп хоче зіпсувати свято Байдену. За даними деяких ЗМІ, чинний президент США збирається бойкотувати церемонію інавгурації обраного президента.

Натомість вирушить президентським літаком до Флориди на мітинг своїх прихильників. Де нібито оголосить про намір балотуватися у президенти у 2024 році.

Аби таким чином відволікти увагу американців від вступу суперника на посаду. У Білому домі цю інформацію назвали вигадкою "анонімних джерел".