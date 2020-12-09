У МОЗі розробили стратегію вакцинації українців від коронавірусу. За підрахунками чиновників, щеплення зможуть отримувати вісімсот тисяч людей на місяць. Робитимуть їх мобільні бригади. А якщо залучать і стаціонарні кабінети - можливості зростуть майже вдвічі.

У першу чергу вакцину отримають медпрацівники, освітяни, поліцейські, люди, які мають супутні захворювання, та старші за 60 років. За даними МОЗу, загалом щеплення потребує 20 мільйонів українців. Яким саме буде препарат - поки що невідомо. У міністерстві ведуть перемовини з трьома компаніями.