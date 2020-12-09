COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Протягом минулої доби в Україні зафіксовано 12 585 нових випадків інфікування COVID-19. 276 пацієнтів померли. Одужали 14 з половиною тисяч громадян.
Найбільша кількість підтверджених випадків хвороби у Києві - 1728. На Одещині - 1270. Майже тисяча нових випадків - на Київщині.
по теме
Prev Next
08 декабря 2020 12:15 У МОЗ оприлюднили статистику захворювання на COVID-19
Найбільше нових випадків, як і раніше, у Києві - добовий приріст тримається на рівні півтори тисячі захворілих. Більше тисячі - на Одещині, майже тисяча - на Запоріжжі
08 декабря 2020 07:21 COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найбільше заражень у столиці, Дніпропетровській та Одеській областях
05 декабря 2020 20:01 Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Максим Степанов
Поставки вакцини очікують в першій половину наступного року - хто отримає ліки у першу чергу?
04 декабря 2020 12:11 У МОЗ оприлюднили план карантину на новорічні свята - Максим Степанов
Чи буде запроваджений повний локдаун в Україні?
04 декабря 2020 09:51 COVID-19 в Україні: оновлена статистика
Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, в Запорізькій і Сумській областях