Україна привітала продовження санкцій проти Росії [ Редактировать ]
Українське МЗС вітає рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Принципово важливим є політичний тиск на Москву з боку ЄС, оскільки Кремль не виказує намірів виконувати "мінські домовленості" - йдеться у заяві відомства.
Нагадаю, Європейський союз ще на пів року продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії, запроваджені через окупацію Криму.
Про це повідомив кореспондент "Радіо "Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС, а офіційні документи оформлять наступного тижня.
Обмеження щодо Російської Федерації посилили в жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції загалом - за агресію Москви проти України.
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