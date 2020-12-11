Європейський союз ще на пів року продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії

Українське МЗС вітає рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії. Принципово важливим є політичний тиск на Москву з боку ЄС, оскільки Кремль не виказує намірів виконувати "мінські домовленості" - йдеться у заяві відомства.

Нагадаю, Європейський союз ще на пів року продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії, запроваджені через окупацію Криму.

Про це повідомив кореспондент "Радіо "Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС, а офіційні документи оформлять наступного тижня.

Обмеження щодо Російської Федерації посилили в жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції загалом - за агресію Москви проти України.