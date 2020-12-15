Высокопоставленные работники городского совета Винницы "отмыли" на закупке соли для устранения гололеда в городе более 5,5 миллионов гривен.

Правоохранители вскрыли факты и доказательства злостного злоупотребления служебным положением трех чиновников мэрии.

Фото: Нацполиция

Должностные лица департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников тендера, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене.

Отмечается, что во время обысков у злоумышленников обнаружили денежные средства на сумму около 30 тысяч долларов. Фигурантам дела было объявлено о подозрении в совершении преступления. Против них возбуждено уголовное производство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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