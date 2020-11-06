За "вознаграждение" коррупционеры обещали помочь продать комплекс промышленных зданий по заниженной рыночной стоимости Источник: Национальная полиция Украины

В Мариуполе правоохранители поймали на взятке двух руководителей Донецкого областного союза потребительских обществ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

За "вознаграждение" в размере 2,5 млн грн чиновники обещали местному бизнесмену помочь купить комплекс промышленных зданий по заниженной рыночной стоимости.

Злоумышленников задержали во время получения ими взятки в размере $85 тыс. и 100 тыс. грн.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц" (4 ст. 368-3 УК Украины).

Суд определит коррупционерам меру пресечения.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали ряд топ-чиновников.