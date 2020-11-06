В Мариуполе на крупной взятке попались двое чиновников (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Мариуполе правоохранители поймали на взятке двух руководителей Донецкого областного союза потребительских обществ. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
За "вознаграждение" в размере 2,5 млн грн чиновники обещали местному бизнесмену помочь купить комплекс промышленных зданий по заниженной рыночной стоимости.
Злоумышленников задержали во время получения ими взятки в размере $85 тыс. и 100 тыс. грн.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления по статье "получение неправомерной выгоды должностным лицом юридического лица частного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц" (4 ст. 368-3 УК Украины).
Суд определит коррупционерам меру пресечения.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали ряд топ-чиновников.
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