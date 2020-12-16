Масова вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться не раніше, ніж у квітні

Масова вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться не раніше, ніж у квітні. Про це повідомили в Директораті громадського здоров'я. Та чи згодні українці на імунізацію і чи гарантує держава безпеку препарату - дізнавалась Ольга Клюєва.

Незважаючи на всесвітній ажіотаж довкола сироватки від коронавірусу, в Україні черг на щеплення не очікують. За даними соцопитувань, майже половина українців не збираються вакцинуватися, навіть безплатно.

Серед причин, через які українці відмовляються від щеплень - недовіра до самого препарату, який фармкомпанії виготовляли надто швидко. А також побоювання підробок та побічних ефектів. Після низки випадків важкої алергічної реакції на сироватку у Великій Британії в рекомендаціях до кабінетів вакцинації з'явився пункт про необхідність додаткових заходів безпеки. Чи готові в Україні виконати ці умови?

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я України:

Вакцинацію проводять люди яки мають сертифікати проходять навчання щорічно, кабінети забезпечені засобами профілактики від можливих ускладнень. Так само мобільні бригади будуть цим забезпечені. Вакцина не викликає аутизму, вона не вносить змін в гени і не має жодних чіпів.

А у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, який може зробити щеплення обов'язковим.

Сергій Литовка, керівник експертної групи з питань імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я України:

У нас пандемія зареєстрована це надзвичайний стан й згідно з конституцією захист здоров'я є пріоритетним тому щеплення можуть бути обов'язковим.

Документ уже викликав неабияке обурення громадськості.

Захар Мілютін, представник ГО "Вільний Вибір":

Цей законопроєкт буквально знищує право українців на вільний вибір і інформовану згоду він дає повноваження посадовцям примушувати українців до медичних процедур. Намагаються запровадити фактично медичну диктатуру.

Розгляд законопроєкту запланований на наступний тиждень, активісти готуються до протестів. У Мінохорони здоров'я гарантують, що примусової вакцинації не буде, тож планують провести інформаційну кампанію, щоб переконати українців не відмовлятись від щеплень проти коронавірусу.