В ГБР подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении секретаря СНБО Данилова за препятствование деятельности Медведчука [ Редактировать ]
Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузмин обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о привлечении к уголовной ответственности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за незаконное препятствование деятельности председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука.
В октябре ‒ декабре 2020 года народный депутат Украины Медведчук В. В., реализуя депутатские полномочия, заботясь об интересах граждан Украины в условиях пандемии COVID-19, посещал Российскую Федерацию для налаживания связей с производителями вакцины против этой болезни и решения с уполномоченными должностными лицами РФ вопросов обеспечения соответствующей вакциной населения Украины.
11 декабря 2020 года секретарь СНБОУ А. Данилов во время своего выступления в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что визит народного депутата Украины В. Медведчука, который возглавляет Политсовет политической партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", в Москву [по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции] представляет угрозу национальной безопасности нашего государства.
В заявлении подчеркивается, что статьей 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" установлено: народный депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств от своего имени. В отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан. Таким образом, народный депутат Украины действует от имени своих избирателей и в их интересах.
Поэтому такие действия секретаря СНБОУ являются ограничением полномочий народного депутата, что прямо запрещено статьей 26 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также противоправными действиями должностного лица, создающими искусственные препятствия в деятельности народных депутатов Украины, поскольку искажают и нивелируют результаты их работы в интересах граждан Украины.
В действиях А. Данилова содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 351 УК Украины (препятствование деятельности народного депутата Украины).
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