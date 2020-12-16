Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузмин обратился в Государственное бюро расследований с заявлением о привлечении к уголовной ответственности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за незаконное препятствование деятельности председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука.

В октябре ‒ декабре 2020 года народный депутат Украины Медведчук В. В., реализуя депутатские полномочия, заботясь об интересах граждан Украины в условиях пандемии COVID-19, посещал Российскую Федерацию для налаживания связей с производителями вакцины против этой болезни и решения с уполномоченными должностными лицами РФ вопросов обеспечения соответствующей вакциной населения Украины.

11 декабря 2020 года секретарь СНБОУ А. Данилов во время своего выступления в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил, что визит народного депутата Украины В. Медведчука, который возглавляет Политсовет политической партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", в Москву [по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции] представляет угрозу национальной безопасности нашего государства.

В заявлении подчеркивается, что статьей 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" установлено: народный депутат, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств от своего имени. В отношениях с должностными лицами, государственными органами и гражданами иностранных государств народный депутат имеет право защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан. Таким образом, народный депутат Украины действует от имени своих избирателей и в их интересах.

Поэтому такие действия секретаря СНБОУ являются ограничением полномочий народного депутата, что прямо запрещено статьей 26 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", а также противоправными действиями должностного лица, создающими искусственные препятствия в деятельности народных депутатов Украины, поскольку искажают и нивелируют результаты их работы в интересах граждан Украины.

В действиях А. Данилова содержатся признаки уголовных преступлений, предусмотренных частью первой статьи 351 УК Украины (препятствование деятельности народного депутата Украины).