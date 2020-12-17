"Так поправилась": Леся Никитюк ужаснула подписчиков новым фото [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников, показав новое фото на своей странице в Instagram.
На снимке Леся позирует в роскошном черном платье на балконе. Дополнили женственный наряд нежный макияж и небрежная укладка.
"Кто где встречает Новый год? Я буду на балконе", - подписала публикацию ведущая.
Поклонники отметили, что на фото Леся выглядит немного поправившейся.
"Ты поправилась?", "Леся, вы как-то поднабрали", "Карантин дал свое! Поправилась!", "А ты и не худая вовсе", - написали в комментариях подпичики в Instagram.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
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