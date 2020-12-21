Зеленський пообіцяв виплатити гроші родичам померлих від COVID-19 медиків [ Редактировать ]
Виплатити нарешті обіцяні гроші родинам померлих від коронавірусу медиків. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський на селекторній нараді з урядом.
Президент нагадав, що до Міністерства соцполітики надійшло сорок одне звернення, з яких профінансовані - не всі. Але смертельних випадків - значно більше, каже Зеленський. І всі треба перевірити.
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