Виплатити нарешті обіцяні гроші родинам померлих від коронавірусу медиків. Про це сьогодні говорив Володимир Зеленський на селекторній нараді з урядом.

Президент нагадав, що до Міністерства соцполітики надійшло сорок одне звернення, з яких профінансовані - не всі. Але смертельних випадків - значно більше, каже Зеленський. І всі треба перевірити.