У 76-летнего американского актера Майкла Дугласа родился второй внук. Такой подарок к Рождеству ему сделал старший сын Камерон и его подруга Вивиан Тибес. О радостной новости Камерон сообщил в своем Instagram.

У 42-летнего Камерона Дугласа уже есть дочь Луа. Девочка родилась 18 декабря 2017 года. Ее братика назвали Райдер. Камерон и Вивиан выложили в соцсети фото семьи в "расширенном" составе.

Камерон снимается в кино, хотя и с меньшим успехом, чем его звездный отец или дедушка. В апреле 2010 года Камерон Дуглас был приговорен судом Нью-Йорка к пяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

С Вивиан он начал встречаться, когда вышел на свободу. После рождения дочери Камерон признавался, что ребенок придал его жизни смысл, покончить с прошлым и избавиться от наркозависимости.

Камерон - сын Майкла Дугласа от первого брака с Диандрой Лукас. Они были женаты с 1977 по 2000 год. После развода Диандра получила от бывшего мужа $45 млн.

У звезды фильмов "Основной инстинкт", "Игра", "Роман с камнем" и "Уолл-стрит" есть двое детей от 51-летней Кэтрин Зета Джонс. Их сыну Дилану 20 лет, а дочери Кэрис - 17.

Пара обручилась в 2000 году и вместе прошла через множество испытаний: рак гортани Дугласа, лечение в психиатрической клинике Кэтрин и едва не состоявшийся развод.

Как сообщали "Подробности" в феврале 2020 года в возрасте 103 лет умер отец Майкла - легендарный голливудский актер Кирк Дуглас.