ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) безпідставно залучив до розгляду в Антимонопольному комітеті України (АМКУ) справи щодо зловживання ним монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Розгляд справи щодо вищеназваних порушень та накладення штрафу на ОГТСУ було призначено на 24.12.2020 року. Втім залучення до розгляду НКРЕКП призвело до перенесення розгляду на невизначений термін.

Як наголошує співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук, на ринку природного газу України НКРЕКП та АМКУ мають чітке розмежування функцій. "НКРЕКП здійснює регулювання ринку, а АМКУ відповідає за захист конкуренції на ньому. Дублювання та перехрещення цих функцій заборонено законодавством. Отже намагання ОГТСУ в протиправний спосіб залучити до розгляду НКРЕКП може мати негативні наслідки як для АМКУ, так і НКРЕКП", - впевнений експерт.

Справа в АМКУ розглядається за поданням декількох пстачальників природного газу - замовників послуг транспортування, які звинувачують ОГТСУ в ущемленні їх інтересів і протиправній зміні маржинальної ціни продажу та придбання природного газу вже після завершення газового місяця січня 2020 року без жодних пояснень щодо підстав та причин для таких дій. Крім того, постачальники закидають ОГТСУ непрозорий розрахунок маржинальної ціни продажу та придбання ресурсу, а також необґрунтовану і протиправну зміну складових вартості балансуючих дій.

Заявники наголошують в своїх заявах, що своїми діями ОГТСУ призвів до понесення ними значних фінансових затрат. Адже у період з 01.01.2020 року по 31.01.2020 року вони здійснювали господарську діяльність через Інформаційну платформу ОГТСУ відповідно до розміщених на Інформаційній платформі маржинальних цін продажу та придбання природного газу за кожну газову добу.

Згідно з попередніми висновками АМКУ, зміна ОГТСУ маржинальних цін продажу та придбання природного газу після завершення газового місяця січня 2020 року (в лютому 2020 року) є порушенням у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку послуг транспортування природного газу, за яке передбачений штраф.

Нагадаємо, з цього приводу 28.09.2020 року Господарський суд міста Києва за позовом ТОВ "ТАС Енергія країни" ухвалив рішення стягнути з ОГТСУ 6 790 927,96 гривень. Аналогічні судові рішення ухвалені за позовами ще двох приватних постачальників природного газу. ОГТСУ подав апеляції на зазначені рішення суду, розгляд яких очікується у січні наступного року.