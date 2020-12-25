Яку саме вакцину отримає Україна - ще достеменно невідомо. Але найімовірніше це буде Оксфордська сироватка. Цей препарат має отримати "зелене світло" у Великій Британії з дня на день. Із подробицями - наша Світлана Чернецька з Лондона.

При повному параді на вакцинацію приходять у цьому будинку опіки в Лондоні. Останні дев'ять місяців пенсіонери тут живуть у абсолютній ізоляції. Адже ковід становить найбільший ризик для літніх людей. Жодного з мешканців не доводилося переконувати зробити щеплення. Цього дня вони чекали вже давно.

Боб Салліван, пенсіонер:

Це був дуже складний рік, бо зазвичай військових пенсіонерів запрошують на найрізноманітніші події. Я дуже сумую за можливістю виходити у світ, за своєю сім'єю. І нарешті це щеплення дасть змогу повернутися до нормального життя.

А вже на вихідних у країні чекають добрих новин і щодо місцевої вакцини. Агентство з контролю лікарських засобів отримало останню теку документів для визначення ефективності та безпечності Оксфордської сироватки.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Ми наближаємося до рішення про завезення Оксфордської вакцини в лікарні. Адже сироватку вже виробляють на заводах, зокрема і тут, у Великій Британії.

Дозвіл на використання цієї вакцини означатиме неабияке пришвидшення процесу щеплень. Бо Оксфордську сироватку набагато легше розвозити по закладах і вона не потребує особливих умов для зберігання - звичайного холодильника достатньо.

Едріан Гілл, розробник Оксфордської вакцини:

Пам'ятайте, що безпечність вакцини залежить від її типу. І ми запевняємо: наша сироватка безпечна, бо розроблена на платформі аденовірусу, який уже десятиліттями використовують для вакцин. Отже, у нас, по суті, результати десятиліть тестувань і щеплень десятків тисяч людей.

Не чекаючи офіційного "зеленого світла", Оксфордську вакцину вже повним ходом виробляють у 10 країнах світу. Наразі готово понад 100 мільйонів доз. І саме на цю сироватку робить ставку глобальний альянс "Ковакс".

Він має надати Україні першу партію препарату для щеплень. І найімовірніше, це будуть дози саме Оксфордської вакцини. Так, порівняно із "Пфайзером" чи "Модерною", її ефективність нижча на 20%. Але теперішні сироватки від грипу мають ще меншу дієвість.

Розробники Оксфордського препарату кажуть, що він має бути ефективним і проти новіших штамів коронавірусу. Зі схожою заявою виступили і у фармкомпанії "Модерна". Там успішно тестували вакцину проти попередніх мутацій. Водночас проводять додаткові досліди, щоб переконатися остаточно.