Для туристов из Украины открывают Таиланд. На южных курортах можно будет провести не только короткий отпуск, но и остаться на несколько месяцев. Об этом сообщает Туристическое управление Таиланда (TAT).

Так у желающих посетить Таиланд есть несколько вариантов въезда: в зависимости от планируемой длительности пребывания на территории государства.

"С июня Таиланд живет в обычном режиме и полностью готов к приему иностранных гостей. Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют отличную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде, одном из самых безопасных мест в мире относительно пандемии COVID-19", - сообщила Ваджанан Сильпаворнвиват, директор представительства TAT в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что на территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирусной инфекции. Отмечается, что заражение могло случиться из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечься от нового штамма коронавируса. Известный доктор считает, что информация о том, что новый штамм COVID-19 на 70% заразнее предыдущих, нуждается в подтверждении.

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