На территории Швейцарии зафиксирована вспышка нового штамма коронавирунсой инфекции. Об этом пишет издание Blick.

Заражение могло случится из-за большого количества зараженных граждан Великобритании на горнолыжных курортах страны. Это такая же мутация, которая была зарегистрирована в Англии.

Отмечается, что новый вариант COVID-19 впервые был обнаружен в двух образцах. Известно, что люди, инфицированные новым коронавирусом, проживают на территории Великобритании. Все туристы получили положительный результат теста в лабораториях на территории страны.

Ранее мы писали, что мутация коронавирунсой инфекции была подтверждена на территории Бразилии. У ученых пока нет доказательств, что мутация опаснее или агрессивнее "старого" штамма COVID-19.

Кроме того, коронавирус из Африки претерпел жуткие мутации. Таким образом, вариация коронавирусной инфекции под кодовым названием 501.V2 выявляет ослабленные места иммунной системы каждого индивидуально.

К тому же, в Украине назвали шокирующее причины мутации коронавируса. Усиленный штамм COVID-19 мог образоваться в связи с ослаблением иммунитета у пациентов, страдающих болезнью.

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