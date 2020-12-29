У 2021 році кількість користувачів послуг “розумного міста” збільшиться на 3 млн осіб. Наразі відповідними послугами вже користуються понад 5 млн киян. "Дорожньою картою" у розвитку Smart City стане Стратегія цифрового розвитку громад, яку підготує комітет Smart City громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації. Про це у інтерв'ю виданню delo.ua розповів Юрій Назаров, голова комітету Smart City громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації та голова Smart City.UA.

"За нашими розрахунками, в 2021 році користуватись послугами "розумного міста" зможуть додатково понад 3 млн. українців. До речі, якщо порівнювати цей показник зі столицею, то згідно офіційної статистики, тут наразі проживають 2,8 млн. жителів, а нашими сервісами користуються понад 5 млн. киян. Зрозуміло, що кількість мешканців в столиці давно вийшла за рамки офіційної статистики та не співставна з іншими містами", - зазначив Юрій Назаров.

За словами реформатора, цього року команда Smart City.UA запустила низку нових сервісів для киян у транспортній, медичній галузях, освітній програмі та сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, запрацював сервіс онлайн-реєстрації новонароджених е-Малятко, завдяки якому 100 родин заощаджує 600 годин щоденно. У місті встановлено 7 тис. камер, які мінімізували кількість злочинів - криміногенна ситуація покращилась на 37%. Крім того, продовжено вдосконалення сервісу електронної реєстрації дітей в дошкільні заклади столиці - у дитячі садки вже зареєстровано понад 500 тис. дітей.

За електронним квитком запрацював проїзд у муніципальному транспорті, який дає можливість заощадити кошти на кожній поїздці та зекономити час на його придбання. Наразі кияни використовують 800 тис. карток, за якими здійснюється 26 млн. поїздок щомісячно. Крім того, команда поповнила новими смарт-рішеннями мобільний додаток Kyiv Smart City.

"Мобільний додаток Kyiv Smart City значно спростив життя киян. Я вважаю найбільш вдалими та успішними кейсами, якими можна пишатися – систему відеоспостереження, платформу реєстрів та сервісів, яка створила кабінет мешканця у мобільному додатку, та можливість долучитися до голосування за проєкти Громадського бюджету. Але, разом з тим, ми не зупиняємось на досягнутому, нам є ще над чим працювати", - заявив Юрій Назаров.

Серед інших подій року, що минає, голова Smart City.UA окремо згадав організацію та проведення в Україні міжнародного Kyiv Smart City Forum 2020, який проходив на інноваційній онлайн-платформі. У форумі взяли участь кращі світові експерти з України, Сінгапуру, Німеччини, Іспанії, Англії, Нідерландів і США. В рамках заходу відбулася щорічна церемонія нагородження українських міст-лідерів Smart City Awards 2020.

Як зазначає Юрій Назаров, у 2020 році проєкт Smart City.UA провів велику кількість обговорень з приводу побудови "розумного міста" для багатьох міст України серед яких Мукачево, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Житомир, Харків, Біла Церква, Мелітополь, Дніпро та Бровари. Команда дісталася висновку, що громади, які мають бажання впроваджувати ідеї Smart City, часто не знають, з чого починати.

"Я як голова Комітету смарт сіті Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації України, піднімав це питання на його засіданнях. План діяльності Комітету на 2021 рік передбачає надання пропозицій Мінцифрі щодо створення Стратегії розвитку громад та типової цільової міської програми. Впевнений, що її впровадження значно пришвидшить розвиток громад", - заявив Юрій Назаров.