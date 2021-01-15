Австрия с 15 января ужесточила правила въезда в страну в связи с пандемией. Теперь все, в том числе и граждане Австрии, перед пересечением границы должны пройти электронную регистрацию. Об этом сообщает The Local.

Перед поездкой в Австрию все граждане должны заполнить форму Pre-Travel-Clearance на сайте Министерства здравоохранения. Исключением являются лишь транзитные пассажиры и те, кто въезжают в страну по неотложным семейным обстоятельствам.

Данные о приезжающих будут храниться в электронном виде в течение 28 дней, после чего будут удаляться.

В Австрии рассчитывают, что это позволит облегчить отслеживание контактов в случае выявления коронавируса. При этом правило не отменяет 10-дневный карантин, который можно отменить спустя 5 дней, при получении отрицательного теста на COVID.

Ранее сообщалось, что США ужесточили правила въезда для иностранцев.