Правительство Соединенных штатов Америки изменило правила попадания в страну иностранных граждан, в том числе и с украинскими паспортами. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

В преддверии вылета украинцы в обязательном порядке должны предоставить авиакомпании-перевозчику отрицательный результат теста на COVID-19 в течении не менее 3 дней перед началом путешествия.

Отмечается, что анализ можно предоставить в бумажной или электронной форме. К тому же, всем прибывающим рекомендуется сдать повторный тест на COVID в США через 3-5 дней по прилету и оставаться дома в течение 7 дней.

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Кроме того, Германия изменила правила посещения для иностранцев. изоляцию не надо будет проходить жителям приграничных регионов, которые ездят в другую страну за покупками, а также водителей грузовых автомобилей и другого транспорта.

Ранее мы писали, что американские врачи назвали лекарства, противопоказанные при коронавирусе. Доктор медицинских наук Джошуа Шаффцин считает неуместным использование противодиарейных и противоотечных препаратов при COVID-19.

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