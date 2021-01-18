COVID-19 в Україні: померли від ускладнень недуги 67 людей [ Редактировать ]
3034 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 5 236 людей одужало. Померли від ускладнень недуги - 67 осіб.
Найбільше підтверджених випадків інфікувань зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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