В Україні знизили ціну на газ. Вона не буде перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр

В Україні знизили ціну на газ. Вона не буде перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр. Рішення схвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду. У Кабміні наголосили - такі тарифи будуть діяти з 1 лютого на період дії карантину. Але не довше ніж до 31 березня поточного року. Ціна враховує ПДВ і плату за транспортування магістральними газопроводами.

Ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30 відсотків, а для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40 відсотків. Середня платіжка буде десь менша на 500 грн і буде складати 40 відсотків від сьогоднішньої мінімальної зарплати

