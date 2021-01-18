В Україні знизили ціну на газ [ Редактировать ]
В Україні знизили ціну на газ. Вона не буде перевищувати 6 гривень 99 копійок за кубометр. Рішення схвалили сьогодні на позачерговому засіданні уряду. У Кабміні наголосили - такі тарифи будуть діяти з 1 лютого на період дії карантину. Але не довше ніж до 31 березня поточного року. Ціна враховує ПДВ і плату за транспортування магістральними газопроводами.
Ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30 відсотків, а для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40 відсотків. Середня платіжка буде десь менша на 500 грн і буде складати 40 відсотків від сьогоднішньої мінімальної зарплати
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