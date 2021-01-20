Європейський Союз поділиться надлишком вакцин із бідними країнами. Такі наміри озвучили у Єврокомісії. Відповідну програму хочуть запустити раніше, ніж запрацює механізм "Ковакс", за яким безплатну сироватку має отримати й Україна.

А от чи ділитиметься безплатно, чи за гроші у Брюсселі ще не визначилися. Передати невикористані ін'єкції планують насамперед у країни Західних Балкан, Близького Сходу й Африки.

Стелла Киріакідес, єврокомісар з питань охорони здоров'я: