Зеленський привітав українців із Днем Соборності [ Редактировать ]
День Соборності сьогодні відзначають українці. Вперше в історії цьогоріч без живого ланцюга. Утім традиції все ж таки дотримались і провели її онлайн. Київ та Сімферополь з'єднала віртуальна лінія. Ланцюг утворили на мапі аватарки учасників.
Нагадаю, 102 роки тому у Києві підписали Акт злуки - Української народної Республіки та Західноукраїнської народної Республіки. Це першопроголошення незалежності української держави. У 1990 році відбулася перша масова акція понад мільйон людей взялися за руки - від Львова до Києва. У День Соборності у столиці до пам'ятника Михайлу Грушевському президент поклав квіти і закликав українців бути єдиними.
Володимир Зеленський, президент України:
Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії - вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу - тільки разом ми сильні. Дорогі українці, щоб бути сильними треба стати єдиними, щоб стати єдиними треба бути сильними. пам'ятаймо про це. Зі святом вас, з Днем Соборності України
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