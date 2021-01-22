День Соборності сьогодні відзначають українці. Вперше в історії цьогоріч без живого ланцюга. Утім традиції все ж таки дотримались і провели її онлайн. Київ та Сімферополь з'єднала віртуальна лінія. Ланцюг утворили на мапі аватарки учасників.

Нагадаю, 102 роки тому у Києві підписали Акт злуки - Української народної Республіки та Західноукраїнської народної Республіки. Це першопроголошення незалежності української держави. У 1990 році відбулася перша масова акція понад мільйон людей взялися за руки - від Львова до Києва. У День Соборності у столиці до пам'ятника Михайлу Грушевському президент поклав квіти і закликав українців бути єдиними.

Володимир Зеленський, президент України: