Відзавтра в Україні зіпсується погода [ Редактировать ]
І відзавтра погода в Україні зіпсується. Захід накриють дощі та мокрий сніг. Синоптики попереджають про хуртовину та ожеледицю. У решті регіонів поки що сухо, але вітряно.
Пориви сягатимуть до 20 метрів на секунду. З вівторка - похолоднішає. І знову повернуться морози.
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