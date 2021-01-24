І відзавтра погода в Україні зіпсується. Захід накриють дощі та мокрий сніг. Синоптики попереджають про хуртовину та ожеледицю. У решті регіонів поки що сухо, але вітряно.

Пориви сягатимуть до 20 метрів на секунду. З вівторка - похолоднішає. І знову повернуться морози.