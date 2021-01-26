Коронавірус в Україні: від ускладнень померли 133 людини [ Редактировать ]
Оновлено дані щодо поширення Ковіду. За минулу добу в Україні 2 779 нових інфікувань. Ушпиталили майже тисячу недужих. Від ускладнень померли 133 людини.
Найбільше заражень на Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці. З початку пандемії - на коронавірус перехворіли майже мільйон 200 тисяч українців. Жертвами Ковіду стали 22 тисячі.
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