Найбільше заражень на Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці

Оновлено дані щодо поширення Ковіду. За минулу добу в Україні 2 779 нових інфікувань. Ушпиталили майже тисячу недужих. Від ускладнень померли 133 людини.

Найбільше заражень на Запоріжжі, Одещині, Харківщині та у столиці. З початку пандемії - на коронавірус перехворіли майже мільйон 200 тисяч українців. Жертвами Ковіду стали 22 тисячі.