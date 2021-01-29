Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников новым снимком. Так, артистка показала новое фото на своей странице в Instagram.

"Не понимаю, почему до сих пор я не рекламирую какой-нибудь шампунь! Кому я это все отращиваю?", - подписала фото Леся.

Поклонников рассмешил пост ведущей. Они написали ей много веселых комментариев.

"Какая грива!", "Сходство 100%", "Про пышную гриву должен узнать весь мир!", "Леся, это истерика", - написали юзеры соцсети под публикацией.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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