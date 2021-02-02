Google виплатить компенсації жертвам гендерної дискримінації [ Редактировать ]
Майже 4 мільйони доларів виплатить Google співробітникам, яких дискримінували в компанії за статевою ознакою.
Компенсацію отримають понад 5 з половиною тисяч працівників. У компанії ухвалили таке рішення після перевірки Мінпраці. Відомство зафіксувало різницю в оплаті роботи жінок і чоловіків на однакових посадах програмних інженерів.
Крім того, Міністерство також повідомило про випадки расової дискримінації під час прийняття на роботу в кількох філіях Google.
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