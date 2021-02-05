У Росії раптово помер лікар, який надав першу медичну допомогу Олексію Навальному [ Редактировать ]
У Росії помер лікар Омського шпиталю, який надав першу медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному після отруєння.
Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря, йому було 55 років. Максимішин відповідав за лікування Навального у перші години шпиталізації 20 серпня.
Офіційно російські медики заявили про порушення вуглеводного балансу в організмі Навального через діабет. Але німецькі лікарі пізніше діагностували отруєння речовиною групи "Новичок".
по теме
У Росії помер лікар Омського шпиталю, який надав першу медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному після отруєння. Сергій Максимішин обіймав посаду заступника головного лікаря, йому було 55 років
Американський сенатор Мітт Ромні підготував законопроект з новими санкціями проти Росії
Таким образом мужчина решил бороться с мошенника
Жінка народжувала вдома з так званою "духовною акушеркою"
В середине декабря 2020 года Казбек Битаров стал участником ДТП на территории соседней Кабардино-Балкарии. Джип, на котором ехал Битаров, протаранил ВАЗ-2107. Все пассажиры "семерки" - молодые супруги и два их ребенка - погибли