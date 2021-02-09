Експерти ВООЗ назвали версії походження COVID-19 [ Редактировать ]
Експерти ВООЗ оголосили перші висновки за підсумками поїздки до китайського Уханя. Назвали чотири версії, як коронавірус потрапив до людини. За першою, він міг передатися від будь-якої тварини, яка близько контактує з людиною.
Друга версія - COVID-19 міг існувати на поверхнях продуктів, зокрема, заморожених. Третім припущенням ВООЗ стала версія ймовірного витоку коронавірусу з лабораторії.
Також в організації зазначили - можливо, COVID-19 виник і не в Ухані. До виявлення перших випадків захворювання вірус уже міг циркулювати за межами міста.
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