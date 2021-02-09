Тривалі опади на Закарпатті істотно підняли рівень води в річках, а також змили з берегів увесь непотріб. Тепер тисячі пластикових пляшок та інше сміття пливуть із Закарпаття до сусідніх країн, зокрема Угорщини. Як там розв'язують цю проблему - з'ясовувала Мар'яна Мартин.

Рахівщина - колоритний район Закарпаття. Високі гори, полонини, музеї та курорти. Сюди і взимку, і влітку приїздять туристи звідусіль.

Галина, туристка з Харкова:

Ми приїхали з Харкова на екскурсію. Дуже цікаве місто дуже нам хотілося побувати.

Поміж горами тече ріка Тиса. І щойно задощить, її русло перетворюється на справжню сміттє-транспортувальну станцію.

Районні посадовці запевняють смітять самі ж місцеві, хоча з ними і проводять роз'яснювальну роботу.

Віктор Турок, в. о. голови Рахівської районної державної адміністрації:

В кожному населеному пункті є своє сміттєзвалище, деякі з них є переповнені, деякі з них є на стадії закриття, а деякі. Але це сміття що ми бачимо, нажаль самі люди які живуть попри річку.

Самі ж місцеві переконують, що не смітять. А проблему вбачають у розташуванні полігонів. Ось до прикладу це паспортизоване звалище у Рахові.

Михайло, житель Рахова:

Воно знаходиться у надзвичайно близькій відстані до річки і коли піднімається рівень води, так як сьогодні у цей період. Піднімається рівень води і забирає весь мусор несе в сторону Румунії Угорщини. Це для нас як ракова пухлина.

У міській раді кажуть, регіон гірський, тож іншого виходу немає. Однак розповідають: кілька років тому непотріб і справді потрапляв у річку. Але тепер - ні.

Петро Бочко, заступник міського голови Рахова:

Ми провели будівництво дамби, яка унеможливлює потрапляння сміття у річку Тиса. Зараз мати можливість зробити переробку не дуже є земельної ділянки яка би відповідала технічним умовам.

Проблема побутових відходів актуальна чи не в кожній громаді Закарпаття. Ось цей сміттєвий затор ми знімали на початку року в Кам'яницькій ОТГ. Не краща ситуація і в Хустському районі. Ці кадри відзняли місцеві кілька днів тому.

Розчищають такі затори не часто. Чиновники одностайно наголошують - області потрібен сміттєпереробний завод. Та щоб його звести, необхідні гроші і територія. А поки їх шукають - українське сміття по воді долає кордони і дістається - Угорщини.

Ще раз покажу вам масштаби забруднення Баржави. Перекривають русло, я от піднявся сюди до волонтерів, вони хотять мені щось показати. "Первак" - от так вот знаходять наше сміття.

Одразу беруться розчищати. Буквально минулого тижня таку картину зафільмував закарпатський екоактивіст Віктор Бучинський.

Віктор Бучинський, громадський активіст:

Я знаходжуся в Угорщині в Міті, Вашарошманень, де прибув черговий подарунок з України. По річці Тиса. Ось така картина.

Давид Молнар, засновник природоохоронної організації:

Надалі це сміття спрямують на базу водників, де його розсортують. Я хотів би всіх закликати не смітити, щоб нам не доводилося працювати в таких умовах.

Тож поки на Закарпатті чекають омріяного заводу, угорці не лише захищають свої річки, а й заробляють гроші. Адже сміття як вторсировина там уже стало повноцінним товаром.